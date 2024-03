Nächste Unterstützungen:

17.900-17.931

17.879

17.850-17.864

Nächste Widerstände:

18.015

18.039

18.068-18.083

Das kurzfristige technische Bias bleibt entsprechend neutral. Hier befindet sich der Index im Konsolidierungsmodus. Die Trends im langfristigen und mittelfristigen Zeitfenster weisen klar nordwärts. Nächste Widerstände liegen bei 18.015 Punkten und 18.039 Punkten. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Marke würde das kurzfristige Bias auf bullish drehen und eine Ausdehnung der übergeordneten Rally in Richtung zunächst 18.068-18.083 Punkte, 18.092/18.096 Punkte, 18.125/18.135 Punkte und 18.178-18.194 Punkte ermöglichen. Mit Blick auf die Unterseite ist der Support bei 17.900-17.931 Punkten kurzfristig kritisch. Darunter würde der Übergang vom Konsolidierungsmodus in den Korrekturmodus indiziert. Potenzielle nächste Auffangbereiche lauten in diesem Fall 17.879 Punkte, 17.850-17.868 Punkte, 17.814 Punkte und 17.747-17.761 Punkte.