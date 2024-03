Die Jungheinrich-Aktie (WKN: 621993) war ausgehend vom im Februar 2023 bei 37,22 EUR verzeichneten Rallyhoch bis auf ein im Oktober bei 24,62 EUR verbuchtes Korrekturtief gefallen. Nach einem dynamischen Kursschub bis auf 34,26 EUR und einem anschließenden Rücksetzer bis auf 28,48 EUR probt das Papier derzeit nach der Rückeroberung und einem nachfolgenden Test der gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends. Ein Ausbruch über die aktuelle Widerstandszone bei 32,44-33,02 EUR per Tagesschluss würde eine erste Bestätigung für die Rückkehr der Bullen liefern. Im Erfolgsfall würden die Zonen 34,26-34,89 EUR und 35,38-35,70 EUR als potenzielle nächste Ziele aktiviert. Darüber wäre der Weg weitgehend frei in Richtung der langfristig bedeutsamen Hürde bei 37,22 EUR. Kritisch zur Aufrechterhaltung des bullishen Szenarios ist der Support bei aktuell 30,48-31,26 EUR. Darunter entstünden unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 29,06 EUR und 28,48 EUR. Das Unternehmen wird am 28. März seine Geschäftszahlen veröffentlichen.