Nächste Unterstützungen:

17.974-17.990

17.900-17.935

17.850

Nächste Widerstände:

18.039/18.044

18.092/18.096

18.125-18.154

Der übergeordnete Aufwärtstrend wurde formal bestätigt und in der Schlusskursbetrachtung ergab sich ein neues Allzeithoch. Vorbörslich wird die Preiskurve aufgrund der positiven Vorgaben von der Wall Street bereits wieder auf neuen Höchstständen gesehen. Die Bullen bleiben somit am Ruder. Saisonal betrachtet beginnt eine Phase mit starkem Rückenwind. Laut Seasonax konnte das Börsenbarometer in den vergangenen zehn Jahren neun Mal im Zeitraum vom 21. März bis zum 7. Juni zulegen. Die Durchschnittsrendite dieses saisonalen Musters betrug 7,09 Prozent (Median: +4,66%). Potenzielle nächste Ausdehnungsziele und Widerstände oberhalb der Barriere bei 18.039/18.044 Punkten liegen bei 18.092/18.096 Punkten, 18.125-18.154 Punkten und 18.178/18.182 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite bleibt die Ausgangslage für die Bullen heute aussichtsreich, solange der nächste Support bei 17.974-17.990 Punkten nicht per Stundenschluss unterboten wird. Darunter befindet sich der kurzfristig kritische Unterstützungsbereich bei 17.900-17.935 Punkten. Dessen Verletzung per Tagesschluss würde den möglichen Beginn einer ausgeprägten Korrekturphase signalisieren.