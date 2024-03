Diese Analyse wurde am 22.03.2024 um 06:13 Uhr erstellt.

Die RWE-Aktie (WKN: 703712) hatte im Mai 2022 ein Dekadenhoch bei 43,97 EUR erzielt. Seither befindet sie sich in einer ausgeprägten Korrekturphase bezogen auf den im Jahr 2015 bei 9,13 EUR gestarteten ultralangfristigen Aufwärtstrend. Nach der letzten mittelfristigen Abwärtswelle vom Hoch im vergangenen Dezember zeigt der Anteilsschein aktuell einen Stabilisierungsansatz oberhalb des Supports bei 30,08/30,21 EUR. Er formte darüber im Abstand von mehreren Wochen zwei Bullish-Engulfing-Tageskerzen. Aktuell ringt die Notierung mit dem Widerstandsbereich 31,12-31,50 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde ein erstes Indiz für eine mögliche mittelfristige Bodenbildung liefern. Bestätigt würde dieses Szenario jedoch erst mit einem nachhaltigen Break (Tagesschlusskursbasis) über die Barriere bei 32,52-32,96 EUR. Im Erfolgsfall entstünde mit dem dann komplettierten Doppelboden Erholungspotenzial in Richtung zunächst 34,00 EUR, 34,40-34,75 EUR und 35,74-36,87 EUR. Ein Tagesschluss unter 30,08 EUR würde hingegen für eine unmittelbare Fortsetzung des intakten Abwärtstrends sprechen und nächste Unterstützungen bei 29,67 EUR und 28,39 EUR in den Fokus rücken.