Der deutsche Aktienmarkt wurde am Donnerstag von der Aussicht auf fallende Zinsen nach taubenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbank Fed beflügelt. Der DAX stieg um 0,91 Prozent auf ein neues Allzeithoch bei 18.179 Punkten. MDAX und TecDAX legten um 0,80 respektive 1,49 Prozent zu. In den drei genannten Indizes gab es 66 Gewinner und 36 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,76 Punkte auf ein Mehrjahrestief bei 11,35 Zählern ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance griffen die Anleger vor allem bei Softwareaktien (+3,66%), Technologiewerten (+2,96%) und Banken (+2,10%) zu. Am schwächsten präsentierten sich Versorger (-0,96%) und Automobilaktien (-0,73%). Siemens Energy haussierte an der DAX-Spitze um 6,73 Prozent. Die Rally wurde von einem Bloomberg-Bericht angetrieben, wonach das Unternehmen einen neuen Versuch startet, sein schwächelndes Geschäft mit landbasierten Windkraftturbinen zu veräußern. Heidelberg Materials folgte mit einem Plus von 4,59 Prozent. Hier freuten sich die Anleger über eine Dividendenerhöhung von zuvor 2,60 EUR auf 3,00 EUR. Die rote Laterne im Leitindex hielt MTU mit einem nachrichtenlosen Minus von 1,79 Prozent. BMW gab nach einem mauen Ausblick für 2024 um 1,47 Prozent nach. Der Autobauer rechnet wegen schwächerer Wiedervermarktungserlöse von Leasingrückläufern mit einem leicht sinkenden Konzernergebnis vor Steuern.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 0,68 Prozent auf 39.781 Punkte an und verbuchte damit den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,44 Prozent auf 18.320 Zähler. An der NYSE gab es 1.925 Gewinner und 900 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 62 Prozent. 441 neuen 52-Wochen-Hochs standen 17 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,59 Prozent tiefer bei 1,0857 USD. Der Franken neigte nach einer überraschenden Leitzinssenkung seitens der SNB zur Schwäche. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,27 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,03 Prozent auf 2.183 USD. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI sank um 0,28 Prozent auf 81,04 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,36 Prozent tiefer bei 177,48 Punkten. Besonders deutliche Abgaben waren beim HSI (-2,27%) in Hongkong und dem chinesischen CSI 300 (-1,32%) zu beobachten. Gegen den Trend konnte der Nikkei 225 (+0,18%) in Tokio Zugewinne verbuchen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,07 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.167) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für März. Analysten erwarten im Schnitt einen Anstieg von zuvor 85,5 auf 86,0 Punkte. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Krones, Hensoldt, SGL Carbon und Eckert & Ziegler. Der Sportartikelhersteller Nike (nachbörslich: -5,66%) konnte mit seinem gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street präsentierten Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2025 nicht begeistern. Erfreut zeigten sich die Anleger hingegen von den ebenfalls nachbörslich vorgelegten Zahlen des Logistik-Konzerns FedEx (nachbörslich: +12,92%).