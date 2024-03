Nächste Unterstützungen:

18.113/18.116

18.067-18.080

18.039-18.053

Nächste Widerstände:

18.182

18.196/18.203

18.230-18.264

Der Trend weist in allen Zeitebenen nordwärts und die Saisonalität liefert Rückenwind. Mit Blick auf die extrem überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren erscheinen jedoch Neupositionierungen auf der Long-Seite lediglich in deutlichere Kursschwäche hinein interessant. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 18.113/18.116 Punkten, 18.067-18.080 Punkten und 18.039-18.053 Punkten. Ein Stundenschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde bereits ein preisliches Warnsignal an die Bullen senden. Deutlicher eintrüben würde sich das kurzfristige Chartbild unterhalb von 17.983 Punkten und 17.900 Punkten. Auf der Oberseite liegen nächste Ziele und potenzielle Barrieren bereits bei 18.182 Punkten, 18.196/18.203 Punkten und 18.230-18.264 Punkten.