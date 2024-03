Die Nemetschek-Aktie (WKN: 645290) hatte im November 2021 ein historisches Hoch bei 116,15 EUR markiert. Der anschließende Abschwung schickte die Notierung bis zum 23. November 2022 auf ein 2-Jahres-Tief bei 42,78 EUR hinab. Oberhalb dieser Marke gelang ihr eine übergeordnete Trendwende. Im Rahmen des seither laufenden zyklischen Aufwärtstrends hatte das Papier zuletzt nach dem Erreichen eines 2-Jahres-Hochs bei 90,98 EUR im Februar eine Korrekturphase gestartet. Einem dreiwelligen Rücksetzer bis auf ein am Donnerstag verbuchtes 2-Monats-Tiefs bei 82,00 EUR folgte eine dynamische Erholung und am Freitag schließlich der Ausbruch über die mehrwöchige korrektive Abwärtstrendlinie. Damit verfügen die Bullen wieder in allen Zeitebenen über den technischen Vorteil. Ein Anstieg über 90,98 EUR würde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal generieren. Potenzielle nächste Kursziele liegen im Erfolgsfall bei 93,42-94,78 EUR, 96,53/97,43 EUR und 98,84-101,35 EUR. Mit Blick auf die Unterseite befinden sich nächste Supportbereiche bei 87,94-88,24 EUR, 87,14 EUR und 85,77-86,20 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde das derzeit bullishe Bias neutralisieren. In diesem Fall wäre ein neuerlicher Test der mittelfristig kritischen Unterstützungszone bei 80,76-83,24 EUR einzuplanen.