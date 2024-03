Nächste Unterstützungen:

18.156/18.162

18.125/18.141

18.039-18.066

Nächste Widerstände:

18.226/18.230

18.257/18.264

18.302-18.428

An der technischen Ausgangslage ergaben sich durch das Kursgeschehen keine Veränderungen. Der Weg des geringsten Widerstandsweist aufwärts. Auch die Saisonalität gestaltet sich positiv. Die überkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren sowie der hohe Grad an Anlegereuphorie stellen derweil Hemmschuhe dar. Entsprechend erscheinen Neupositionierungen auf der Long-Seite lediglich in deutlichere Rücksetzer hinein interessant. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 18.156/18.162 Punkten und 18.125/18.141 Punkten. Darunter entstünde ein erstes Warnsignal für den Start eines kräftigeren Rücksetzers. Weitere Auffangbereiche lassen sich bei 18.039-18.066 Punkten und 17.972-17.983 Punkten ausmachen. Mit Blick auf die Oberseite sind nächste Hürden bei 18.226/18.230 Punkten und 18.257/18.264 Punkten angesiedelt. Darüber würde ein unmittelbarer Vorstoß bis 18.302-18.428 Punkte möglich.