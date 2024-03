Der MDAX der mittelgroßen Werte hatte im Oktober 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 21.457 Punkten verbucht. Der darüber geformte mehrwöchige Doppelboden bildete den Ausgangspunkt für eine Erholungsrally bis auf ein im Februar 2023 markiertes 8-Monats-Hoch bei 29.815 Punkten. Die seither laufende Abwärtsbewegung ist bislang dreiwellig und kann damit noch als klassisches abc-Korrektur-Muster gewertet werden. Vom im Oktober vergangenen Jahres gesehenen Verlaufstief bei 23.627 Punkten strebte der Index schwungvoll nordwärts, scheiterte jedoch im ersten Anlauf an einem nachhaltigen Ausbruch über die 200-Tage-Linie. Nach einem Rücksetzer vom Rallyhoch bei 27.371 Punkten bis auf 25.076 Punkte orientiert sich die Preiskurve seit Januar wieder aufwärts. Am Freitag gelang den Bullen schließlich der Ausbruch über das Widerstandscluster aus 200-Tage-Linie, den Hochpunkten vom 12. Januar und 14. März sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement auf ein 2-Monats-Hoch. Kann sich die Notierung per Tagesschluss oberhalb des gestern erfolgreich getesteten Supports bei 26.471-26.505 Punkten halten, bleibt die bullishe Perspektive im kurzfristigen Zeitfenster erhalten. Als potenzielle nächste Ziele und Hürden fungieren die Bereiche 26.830-26.880 Punkte und 27.371 Punkte. Darüber würde die übergeordnet kritische Barriere bei derzeit 27.645-27.764 Punkten in den Fokus rücken, wo sich derzeit unter anderem die korrektive Abwärtstrendlinie vom Hoch im Februar 2023 befindet. Ein signifikanter Tagesschluss unter 26.471-26.505 Punkte würde bereits die bullishe Aussage des jüngsten Ausbruches negieren. Zu einer deutlichen Eintrübung der technischen Ausgangslage käme es jedoch erst unterhalb des darunter befindlichen Supportbündels bei aktuell 25.983-26.181 Punkten. In diesem Fall entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 25.499 Punkte und 25.057/25.076 Punkte.