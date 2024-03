Der deutsche Aktienmarkt setzte seinen Aufschwung zum Wochenstart fort. Stützend wirkten anhaltende Zinssenkungsfantasien, die durch schwächer als erwartete Immobiliendaten aus den USA am Nachmittag neue Nahrung erhielten. Daneben sendeten die deutlich gestiegenen Ifo-Exporterwartungen ein positives Signal für den Welthandel in den kommenden Monaten. Der DAX kletterte um 0,30 Prozent auf ein Allzeithoch bei 18.261 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 0,17 Prozent vor. Gegen den Trend gab der TecDAX um 0,09 Prozent nach. In den drei genannten Indizes gab es 64 Gewinner und 37 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,17 Punkte auf 11,82 Zähler. Stärkste Sektoren waren Konsum (+1,70%) und Einzelhandel (+1,18%). Durch Schwäche fielen Technologiewerte (-0,90%) sowie Pharma & HealthCare (-0,60%) auf. Im DAX belegten ohne Nachrichten Henkel (+2,25%), BMW (+2,04%) und Zalando (+1,87%) die obersten Plätze. Am deutlichsten abwärts ging es für Sartorius (-2,96%), Porsche AG (-1,75%) und Merck (-1,36%). Rüstungswerte setzten ihre Rally fort. Rheinmetall verbesserte sich um 1,36 Prozent. Der Kurs von Hensoldt haussierte im MDAX um 10,08 Prozent. Die Aktie des Börsenneulings Renk Group löste mit einem Kursanstieg um 7,55 Prozent eine mittelfristige Konsolidierung bullish auf. Alle drei Titel verzeichneten Rekordstände.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,41 Prozent auf 39.314 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,34 Prozent auf 18.277 Zähler. An der NYSE verzeichneten 56 Prozent der Werte Kursrückgänge. Das Aufwärtsvolumen überwog jedoch mit 51 Prozent. Es gab 176 neue 52-Wochen-Hochs und 25 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,28 Prozent fester bei 1,0839 USD. Der Bitcoin sprang um 11,48 Prozent auf 70.850 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um zwei Basispunkte auf 4,24 Prozent und stabilisierte sich damit knapp oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,58 Prozent auf 2.173 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 1,58 Prozent auf 81,90 USD. Stützend wirkte die Anordnung von Produktionskürzungen in Russland.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei überwiegend geringen Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,11 Prozent fester bei 176,63 Punkten. Auffällige Stärke zeigte der koreanische Kospi (+0,72%). Er profitierte von haussierenden Chipwerten. Noch deutlicher aufwärts tendierte der HSI (+1,13%) im Hongkong. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,14 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.278) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter und zum Verbrauchervertrauen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hornbach Holding, Wacker Neuson, Norma Group, CTS Eventim, Aumann, Pfeiffer Vacuum Technology und Jost Werke. Die Aktie von Compugroup dürfte von einem gestern Abend verkündeten Aktienrückkauf profitieren. Daneben war KWS Saat gestern nachbörslich gesucht, nachdem man den Verkauf des Maisgeschäfts in Südamerika für einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag zur Schuldensenkung bekannt gab.