Diese Analyse wurde am 27.03.2024 um 07:06 Uhr erstellt.

Die Dürr-Aktie (WKN: 556520) war ausgehend vom zyklischen Hoch im Februar 2023 bei 36,70 EUR bis auf ein im vergangenen Oktober bei 18,54 EUR verzeichnetes 3-Jahres-Tief gefallen. Hiervon ausgehend konnte sie einen weiterhin intakten mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren. Einer ersten Erholungswelle bis 22,90 EUR folgte ein Rücksetzer bis auf im Februar gesehene 19,64 EUR. Seither orientiert sich die Preiskurve wieder nordwärts. Gelänge nun ein Break über die nächste Barriere bei 21,88 EUR würde das übergeordnet bedeutsame Widerstandscluster bei 22,83-23,53 EUR in den charttechnischen Fokus rücken, wo sich derzeit unter anderem auch die fallende 200-Tage-Linie befindet. Dessen nachhaltige Überwindung würde schließlich ein erstes prozyklisches Signal für die mögliche Ausbildung eines längerfristig relevanten Bodens liefern mit potenziellen nächsten Zielen bei 24,00 EUR, 24,98/25,48 EUR und 26,69-27,84 EUR. Eine Verletzung des Unterstützungsbereiches bei aktuell 19,94-20,25 EUR würde das bullishe Szenario neutralisieren. Unmittelbar bearish würde es unterhalb von 19,60/19,64 EUR. In diesem Fall entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 18,54 EUR.