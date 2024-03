Der deutsche Aktienmarkt blieb am Dienstag im Rallymodus. Der DAX zog um weitere 0,67 Prozent auf ein Rekordhoch bei 18.384 Punkten an. MDAX und TecDAX verabschiedeten sich mit Zugewinnen von 0,77 respektive 0,74 Prozent aus dem Handel. In den drei genannten Indizes gab es 75 Gewinner und 26 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 82 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,22 Punkte auf 12,03 Zähler. Stärkste Sektoren waren Medien (+2,18%) und Transport (+1,29%). Verluste auf der Sektorenebene wiesen lediglich Chemiewerte (-0,70%) und Einzelhandelswerte (-0,04%) auf. Rheinmetall setzte sich mit einem Plus von 2,72 Prozent an die DAX-Spitze. Qiagen büßte als Schlusslicht 1,99 Prozent ein. In MDAX und TecDAX hatte Hensoldt (+6,76%) die Nase vorne. Im SDAX haussierte Hornbach Holding nach vorläufigen Jahreszahlen um 8,46 Prozent.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,22 Prozent fester bei 39.402 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,30 Prozent auf 18.331 Zähler vor. An der NYSE gab es 1.256 Gewinner und 1.535 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. 147 neuen 52-Wochen-Hochs standen 32 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,05 Prozent tiefer bei 1,0832 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,24 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,08 Prozent fester bei 2.178 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 0,52 Prozent auf 81,52 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,26 Prozent fester bei 177,28 Punkten. Deutliche Zugewinne waren beim Nikkei 225 (+0,99%) in Tokio zu beobachten. Dort waren vor allem Immobilienwerte gesucht. Stützend wirkte, dass der Yen zum Dollar auf den niedrigsten Stand seit 1990 fiel. Der HSI (-0,87%) in Hongkong wurde von schwachen Tech-Werten belastet. Die Aktie von Alibaba sank um 2,35 Prozent. Der Konzern hatte den IPO seiner Logistik-Sparte abgeblasen. Für den chinesischen CSI 300 (-0,48%) ging es trotz überraschend starker Daten zu den Gewinnen der Industrieunternehmen ebenfalls abwärts. Hier standen vor allem die Aktien der Immobilienentwickler unter Druck. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,32 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.400) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone. Die schwedische Riksbank wird ihre Leitzinsentscheidung verkünden. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Novartis, Hennes & Mauritz, Sixt SE, Aroundtown, Rational, SMA Solar Technology, Jenoptik, Elringklinger, Koenig & Bauer, SFC Energy, Encavis und Süss Microtec.