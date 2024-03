Nächste Unterstützungen:

18.360

18.284-18.299

18.238

Nächste Widerstände:

18.412/18.428

18.582

18.718

Der Aufwärtstrend bleibt in allen drei Zeitebenen intakt. Derweil hat die Überkauftheit ein derart extremes Niveau erreicht, dass die Luft für weitere Kursavancen dünner wird. So notiert beispielweise der RSI-Indikator im Stundenchart, Tageschart und Wochenchart oberhalb von 70 Punkten. Zudem hat die Preiskurve auf Basis des Wochencharts und Monatscharts mittlerweile das obere Bollinger Band erreicht. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass etwaige weitere unmittelbare Kursgewinne im Rahmen einer zu erwartenden Korrekturbewegung wieder preisgegeben werden, ist als sehr hoch einzustufen. Ein Anstieg über die aktuelle Hürde bei 18.412/18.428 Punkten per Stundenschluss würde heute ein bullishes Anschlusssignal senden mit möglichen nächsten Zielen bei 18.582 Punkten, 18.718 Punkten und 18.995/19.000 Punkten. Die nächste Unterstützung liegt bei 18.360 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde für den Start eines Rücksetzers in Richtung zunächst 18.284-18.299 Punkte, 18.238 Punkte und 18.177 Punkte sprechen.