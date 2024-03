Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes vom zyklischen Tief im Jahr 2009 bei 0,54 EUR bis auf ein im September 2021 verzeichnetes 21-Jahres-Hoch bei 45,83 EUR zulegen können. Es folgte eine mehrmonatige Top-Bildung. Diese wurde im Januar 2022 mit einem Rutsch unter das Supportcluster bei 37,38-38,67 EUR bestätigt. Seither weist der übergeordnete Trend abwärts. Zuletzt verbuchte der Wert am 15. März dieses Jahres ein 6-Jahres-Tief bei 12,62 EUR. Nach einer ersten Erholungswelle, die an der 50-Tage-Linie auf Widerstand traf, gelang mit dem gestrigen dynamischen Kursanstieg auf ein 7-Wochen-Hoch ein bullishes Anschlusssignal. Solange es nicht zu einem Tagesschluss unterhalb von 13,78 EUR oder einem Intraday-Rutsch unter die Supportzone bei 13,30-13,36 EUR kommt, erscheint eine Ausdehnung des Erholungstrends plausibel. Als potenzielle nächste Ziele und Widerstände fungieren die Bereiche 14,52 EUR und 14,72-14,97 EUR. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde das mittelfristige Chartbild weiter aufhellen mit Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 15,60-16,24 EUR. Unterhalb von 13,30 EUR wäre derweil ein neuerlicher Test des Baisse-Tiefs zu favorisieren. Können die Bullen dieses Tief nicht verteidigen, drohen fortgesetzte Abgaben in Richtung 12,07 EUR und 11,29/11,52 EUR.