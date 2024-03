Der deutsche Aktienmarkt blieb auch zur Wochenmitte fest in der Hand der Bullen. Diesseits und jenseits des Atlantiks kristallisiert sich dabei eine Rotation in die zuvor lange Zeit unter relativer Schwäche gelittenen Mid-Caps und Small-Caps heraus. Dass die führenden Wirtschaftsforschungsinstituteihre Konjunkturprognose für Deutschland für dieses Jahr am Berichtstag deutlich nach unten korrigiert haben, ließ die Anleger unbeeindruckt. Der DAX schloss 0,50 Prozent fester auf einem neuen Rekordhoch bei 18.477 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,82 beziehungsweise 0,35 Prozent. In den drei Indizes gab es 67 Kursgewinner und 33 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 80 Prozent. Stärkste Sektoren waren Medien (+2,31%) und Banken (+2,14%). Im Minus landeten lediglich die Sektoren Software (-0,17%) und Technologie (-0,04%). Im DAX verbuchten Zalando (+4,46%), Bayer (+4,05%) und Deutsche Bank (+2,68%) die kräftigsten Zugewinne. Am unteren Ende des Indextableaus rangierten Rheinmetall (-1,80%), Sartorius (-1,75%) und Vonovia (-0,98%). Im MDAX haussierte Aroundtown nach Geschäftszahlen um 15,62 Prozent. SGL Carbon sprang im SDAX um 6,75 Prozent auf ein Mehrmonatshoch. Das Papier hatte am Vortag erstmals seit Juli 2023 seine 200-Tage-Linie zurückerobert und zugleich eine mehrmonatige Handelsspanne gen Norden verlassen.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 1,22 Prozent auf 39.760 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,39 Prozent auf 18.281 Zähler zu. 80 Prozent der Werte an der NYSE wiesen grüne Vorzeichen auf. Das Aufwärtsvolumen betrug 84 Prozent. Es gab 242 neue 52-Wochen-Hochs und 13 Tiefs. Am Devisenmarkt hielten sich die Ausschläge in sehr engen Grenzen. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,06 Prozent tiefer bei 1,0825 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um vier Basispunkte auf 4,20 Prozent. Gold stieg an der Comex um 0,61 Prozent auf 2.191 USD. WTI-Öl handelte nach einem unerwarteten Anstieg der Rohölvorräte wenig verändert bei 81,69 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte boten heute früh ein uneinheitliches Bild. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,19 Prozent tiefer bei 176,54 Punkten. Deutliche Zugewinne waren beim HSI (+1,13%) in Hongkong sowie beim chinesischen CSI 300 (+0,95%) zu beobachten. Als Kurstreiber wirkten Medienberichte, wonach der chinesische Präsident Xi Jinping Anleihekäufe als mögliches Mittel der Liquiditätszufuhr ins Spiel gebracht hat. Die Notenbank PBoC hat dieses Instrument seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht genutzt. Der australische ASX 200 (+0,99%) verzeichnete gestützt von festen Rohstoffwerten ein neues Allzeithoch. Sehr schwach präsentierte sich derweil der Nikkei 225 (-1,46%) in Tokio. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,03 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.500) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Daten zum BIP, den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, dem Chicagoer Einkaufsmanagerindex und dem Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der UBS, Compugroup Medical, Scout24, GFT Technologies, Jungheinrich, Cancom, Baywa und Flatexdegiro. Bei Sartorius findet die Hauptversammlung statt.