Nächste Unterstützungen:

18.456-18.467

18.398-18.419

18.351/18.360

Nächste Widerstände:

18.511

18.606

18.718

Ungeachtet der extrem überkauften Lage in den markttechnischen Indikatoren bleiben die Bullen weiterhin dominant. Der Trend weist in allen relevanten Zeitebenen klar aufwärts. Die Hausse nährt derzeit die Hausse. Die Saisonalität gestaltet sich zudem sehr positiv. Laut Seasonax konnte der Index in den vergangenen zehn Jahren im Zeitraum vom 28. März bis 7. Juni neun Mal Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des saisonalen Musters betrug 5,60 Prozent (Median: +4,90%). Das Risiko einer zwischengeschalteten korrektiven Phase ist mit Blick auf die hohe Anlegereuphorie und die erwähnte extreme Überkauftheit gleichwohl als deutlich erhöht einzuschätzen. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden oder Teilgewinnmitnahmen realisiert werden. Neue Long-Positionen erscheinen unter Chance-Risiko-Aspekten lediglich in deutlichere Rücksetzer hinein interessant. Aufgrund des verlängerten Osterwochenendes ist das Risiko einer Eröffnung mit einer Kurslücke am Dienstag signifikant erhöht. Am Montag wird an der Wall Street bereits gehandelt und auf die morgigen wichtigen PCE-Inflationsdaten aus den USA reagiert. Nächste Widerstände und potenzielle Ausdehnungsziele auf der Oberseite liegen heute bei 18.511 Punkten, 18.606 Punkten und 18.718 Punkten. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 18.456-18.467 Punkten und 18.398-18.419 Punkten ausmachen. Darunter (Stundenschlusskursbasis) entstünde ein erstes preisliches Indiz für den möglichen Start einer korrektiven Phase. Bestätigt würde dieses Szenario im Fall der Verletzung der Supportzone bei 18.351/18.360 Punkten.