Der deutsche Aktienmarkt bot am Donnerstag ein gemischtes Bild. Der DAX schloss 0,44 Prozent fester bei 17.678 Punkten und verzeichnete damit den sechsten Tag in Folge ein Rekordhoch. MDAX und TecDAX endeten derweil mit Abschlägen von 0,24 und 0,03 Prozent. In den drei Indizes gab es 49 Gewinner und 48 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 58 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX notierte unverändert bei 12,88 Punkten. Stärkste Sektoren waren Versicherungen (+1,77%) und Industriewerte (+0,92%). Am schwächsten tendierten Technologiewerte (-1,39%) und Einzelhandelstitel (-1,35%). Allianz zog an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 2,13 Prozent an. Siemens Energy (+1,97%) profitierte von der Sicherung einer Kreditlinie. Covestro verbesserte sich nach Quartalszahlen um 1,76 Prozent. MTU legte ebenfalls nach Geschäftszahlen 1,55 Prozent zu. Beiersdorf sackte derweil nach der Vorlage eines enttäuschenden Zahlenwerks um 3,74 Prozent ab und hielt damit die rote Laterne im Leitindex. Im TecDAX brach Aixtron nach Zahlen um 18,66 Prozent ein, während SMA Solar in Reaktion auf die Präsentation der Bilanz um 14,88 Prozent haussierte. Nordex zog nach Zahlen um 9,16 Prozent an.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial um 0,12 Prozent auf 38.996 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,95 Prozent hinzu und markierte damit auf Schlusskursbasis ein neues Allzeithoch. 68 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursgewinne. Das Aufwärtsvolumen lag bei 67 Prozent. 239 neuen 52-Wochen-Hochs standen 23 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,30 Prozent tiefer bei 1,0806 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um zwei Basispunkte auf 4,25 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,49 Prozent auf 2.053 USD. Der Preis für WTI-Öl gab um 0,34 Prozent auf 78,27 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,50 Prozent fester bei 173,79 Punkten. Der Nikkei 225 (+1,90%) fiel durch relative Stärke auf und verbuchte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Korea blieben feiertagsbedingt geschlossen. Im Makrofokus standen die Februar-Einkaufsmanagerindizes in China. Der offizielle PMI für das verarbeitende Gewerbe gab von zuvor 49,2 auf 49,1 Punkte nach, was der Konsensschätzung entsprach. Er verblieb damit im kontraktiven Bereich unterhalb der 50er-Marke. Der Servicesektor-PMI konnte hingegen von zuvor 50,7 auf 51,4 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit vergangenem September ansteigen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,19 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.797) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone, Großbritannien und den USA sowie auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Volkswagen und Daimler Truck Holding.