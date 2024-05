Die Nemetschek-Aktie (WKN: 645290) hatte im November 2021 ein historisches Hoch bei 116,15 EUR markiert. Der anschließende Abschwung schickte die Notierung bis zum 23. November 2022 auf ein 2-Jahres-Tief bei 42,78 EUR hinab. Oberhalb dieser Marke gelang ihr eine übergeordnete Trendwende. Im Rahmen des seither laufenden zyklischen Aufwärtstrends hatte das Papier zuletzt im März ein 2-Jahres-Hoch bei 93,22 EUR verzeichnet und dort eine dynamische Abwärtskorrektur gestartet, die zu einem Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends führte. Ausgehend vom am 22. April gesehenen 3-Monats-Tief bei 79,30 EUR läuft aktuell eine bislang dreiwellige Erholungsrally. Im Fokus steht nun die nach der Vorlage der Quartalszahlen erreichte Widerstandszone 84,62-86,43 EUR. Deren Überwindung per Tagesschluss ist zur Verbesserung der technischen Ausgangslage erforderlich. Im Erfolgsfall würden nächste potenzielle Ziele und Barrieren bei 87,90-88,12 EUR und 89,65-90,98 EUR in den Blick rücken. Erst oberhalb des Widerstands bei 93,22/94,78 EUR entstünde deutlicheres Anschlusspotenzial in Richtung 98,84-101,35 EUR. Signale für eine Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends entstünden nun mit einer Verletzung der Supportmarken 81,80 EUR, 80,65 EUR und 78,82-79,30 EUR. In diesem Fall wäre eine zweite Abwärtswelle mit möglichen nächsten Zielbereichen bei 77,28 EUR, 74,37-75,50 EUR und 71,68/72,82 EUR einzuplanen. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes.