Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag vor dem Mai-Feiertag die negativen Vorzeichen. Belastend wirkten schwächelnde Auto-Aktien nach negativ aufgenommenen Quartalszahlen von VW und Mercedes-Benz sowie steigende Arbeitskosten in den USA. Der DAX schloss 1,03 Prozent tiefer bei 17.932 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,30 respektive 1,07 Prozent. In den drei Indizes gab es 28 Gewinner und 73 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 72 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,25 Punkte auf 14,64 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Finanzdienstleister (+1,00%) die Nase vorne, während Automobilwerte (-4,37%) und Einzelhandelswerte (-2,31%) stark unter Druck standen. Vonovia haussierte an der DAX-Spitze um 3,94 Prozent. Der Immobilienkonzern konnte die Anleger mit seinen präsentierten Erstquartalszahlen überzeugen, was auch andere Immobilienwerte stützte. Mercedes-Benz (-5,15%) und Volkswagen (-4,64%) mussten derweil nach ihren Bilanzvorlagen kräftig Federn lassen.

An der Wall Street wurde gestern gehandelt. Die US-Notenbank Fed ließ wie allgemein erwartet ihren Leitzins unverändert. Fed-Chairman Powell merkte an, dass es unwahrscheinlich sei, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung sein werde. Zuletzt waren entsprechende Spekulationen aufgetaucht. Nach einer Achterbahnfahrt endete der Dow Jones Industrial 0,23 Prozent fester bei 37.903 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,70 Prozent abwärts auf 17.319 Zähler. 59 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. 56 neuen 52-Wochen-Hochs standen 36 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar neigte zur Schwäche. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,30 Prozent auf 1,0699 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um fünf Basispunkte auf 4,63 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,01 Prozent auf 2.326 USD. WTI-Öl verbilligte sich nach überraschend gestiegenen Lagerbeständen um 3,41 Prozent auf 79,14 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,85 Prozent fester bei 175,10 Punkten. Besonders deutlich nach oben ging es mit dem Hang Seng Index (+2,29%) in Hongkong, der damit den achten Plustag in Folge verbuchte. Vor allem Technologiewerte waren dort gesucht. Gegen den Trend schwächer tendierten der koreanische Kospi (-0,17%) und der japanische Nikkei 225 (-0,02%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,51 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.951) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Linde, Axa, Arcelormittal, Novo Nordisk, Shell, Moeller-Maersk, Vestas Wind, Conocophillips, Siltronic, Hugo Boss und Rational. Nach der US-Schlussglocke liefert das Tech-Schwergewicht Apple seine Quartalsbilanz ab.