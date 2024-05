Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag auf der Indexebene die negativen Vorzeichen. Der DAX schloss 0,20 Prozent tiefer bei 17.897 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,05 respektive 1,04 Prozent. Auf der Einzelwertebene bot sich derweil ein ausgeglichenes Bild. In den drei genannten Indizes gab es jeweils 50 Gewinner und Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog sogar mit 62 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX legte 0,19 Punkte auf 14,83 Zähler zu. Stärkste Sektoren waren Versorger (+1,40%) und Telekommunikation (+1,05%). Am schwächsten tendierten Technologiewerte (-3,86%) und Softwareaktien (-0,74%). Bayer sprang an der DAX-Spitze um 2,85 Prozent auf ein 4-Wochen-Hoch nach oben. Kurstreibend wirkte die Aufhebung eines Urteils gegen die Sparte Monsanto in den USA. Ebenfalls gesucht im Leitindex waren RWE (+2,08%), Qiagen (+1,29%), Beiersdorf (+1,14%) und Deutsche Telekom (+1,12%). Auf der Verliererseite ragten Zalando (-4,66%), Infineon (-4,23%), MTU (-2,78%) und Siemens Healthineers (-1,73%) negativ heraus.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,85 Prozent fester bei 38.226 Punkten aus dem Handel. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 zog um 1,29 Prozent auf 17.542 Zähler an. An der NYSE verbuchten 76 Prozent der Werte positive Vorzeichen. Das Aufwärtsvolumen betrug 75 Prozent. 80 neuen 52-Wochen-Hochs standen 25 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,13 Prozent auf 1,0728 USD. Für die Rendite zehnjähriger US-Treasuries ging es um zwei Basispunkte abwärts auf ein Wochentief bei 4,61 Prozent. Gold handelte an der Comex wenig verändert bei 2.313 USD. WTI-Öl notierte ebenfalls auf dem Vortagesniveau bei 78,98 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 1,11 Prozent fester bei 548,31 Punkten. Der Hang Seng Index in Hongkong setzte seine Rally mit einem Plus von 1,40 Prozent fort und komplettierte mit neun Plustagen in Folge die längste Gewinnserie seit dem Jahr 2018. Ebenfalls überdurchschnittliche Zugewinne waren beim Taipei (+0,53%) in Taiwan zu beobachten. Die Börsen in China und Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,31 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.994) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die US-Arbeitsmarktdaten für April um 14.30 Uhr. Mit stark erhöhter Volatilität im Umfeld der Veröffentlichung ist zu rechnen. Daneben ist vor allem der ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Servicesektor relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Daimler Truck Holding. Apple (nachbörslich: +6,03%) lieferte bereits gestern nach US-Börsenschluss seine Quartalsbilanz ab und konnte dabei die gesenkten Erwartungen übertreffen. Für gute Anlegerstimmung dürfte die Bekanntgabe eines Rekord-Aktienrückkaufprogramms im Umfang von 110 Milliarden USD sorgen. Hauptversammlungen finden bei DHL Group (ex Deutsche Post) und RWE statt.