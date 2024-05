Die Aktie von SGL Carbon (WKN: 723530) war ausgehend vom im Mai 2023 markierten Hoch bei 9,54 EUR bis auf ein im Oktober verbuchtes Tief bei 5,62 EUR gefallen. Darüber konnte der Wert einen Boden ausbilden, der mit dem am 26. März gesehenen Kursanstieg über das Widerstandscluster bei 6,64 EUR komplettiert wurde. Nach dem Erzielen eines 8-Monats-Hochs bei 7,47 EUR folgten ein Pullback in Richtung des Ausbruchsniveaus und zuletzt wieder steigende Notierungen nach der Ausformung einer bullishen Piercing-Line-Kerze am 2. Mai. Der im gestrigen Handel gesehene Anstieg über das Hoch der am Vortag ausgebildeten Unentschiedenheitskerze indiziert eine mögliche unmittelbare Fortsetzung des etablierten Aufwärtstrends in Richtung 7,47 EUR. Die nachhaltige Überwindung dieser Marke würde die übergeordnete Bodenbildung bestätigen mit möglichen mittelfristigen Kurschancen in Richtung 7,96-8,04 EUR, 8,47-8,87 EUR und eventuell 9,54/9,55 EUR. Unterstützt ist der Anteilsschein derzeit bei 6,96 EUR, 6,83 EUR und 6,48-6,67 EUR. Das mittelfristig bullishe Bias würde erst unterhalb der letztgenannten Zone zerstört.