Am deutschen Aktienmarkt hatten am Feiertag Christi Himmelfahrt dank starker Konjunkturdaten aus China und schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA klar die Bullen das Sagen. Bei dünnen Umsätzen beförderten sie den DAX um 1,02 Prozent nach oben auf ein neues Rekordhoch bei 18.687 Punkten. MDAX und TecDAX kletterten um 0,05 beziehungsweise 1,01 Prozent. In den drei Indizes gab es 64 Gewinner und 37 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 61 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,27 Punkte auf 13,46 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Technologiewerte (+1,94%) die Nase vorne, gefolgt von Versorgern (+1,58%) und Versicherungswerten (+1,47%). Zur Schwäche neigten auf der Sektorenebene lediglich Einzelhandelswerte (-2,28%), Banken (-063%) und Medienwerte (-0,56%). Siemens Energy (+3,28%) setzte an der DAX-Spitze seine Rally fort. Analysten hatten sich im Nachgang zur Prognoseerhöhung vom Vortag positiv zum Wert geäußert. Im MDAX haussierte Puma um 4,71 Prozent. Der Anteilsschein profitierte ebenfalls von wohlwollenden Analystenstimmen nach starken Zahlen vom Vortag. Er überwand dabei die vielbeachtete 200-Tage-Linie und verbuchte ein 5-Monats-Hoch.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial den siebten Tag in Folge um 0,85 Prozent auf ein 5-Wochen-Hoch bei 39.388 Punkten an. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 rückte um 0,16 Prozent auf 18.113 Zähler vor. 69 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 72 Prozent. 193 neuen 52-Wochen-Hochs standen 18 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD kletterte gegen Ende des New Yorker Handels um 0,32 Prozent auf 1,0783 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um vier Basispunkte auf ein Mehrwochentief bei 4,46 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,18 Prozent auf 2.350 USD. Silber haussierte um 3,05 Prozent auf 28,20 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 0,76 Prozent auf 79,59 USD. US-Erdgas legte um 5,76 Prozent auf ein 4-Monats-Hoch bei 2,31 USD zu.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,57 Prozent fester bei 177,31 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,05 Prozent. Besonders stark tendierte der Hang Seng Index (+1,74%) in Hongkong. Gegen den Trend schwächelte der CSI 300 (-0,28%). Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.755) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf das Protokoll der letzten EZB-Sitzung sowie auf den Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Borussia Dortmund.