Diese Analyse wurde am 10.05.2024 um 08:13 Uhr erstellt.

Der DAX arbeitete sich gestern im frühen Handel an das im April bei 18.567 Punkten verzeichnete Rekordhoch heran. Die nachfolgende Konsolidierung wurde schließlich am Nachmittag schwungvoll nach oben aufgelöst, was den Index bis auf ein kurz vor Handelsschluss bei 18.699 Punkten markiertes neues Allzeithoch beförderte.