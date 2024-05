Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenausklang von seiner freundlichen Seite. Stützend wirkten schwächer als erwartete US-Arbeitsmarktdaten, die für ein Wiederaufleben der Zinssenkungshoffnungen sorgten. Der DAX schloss 0,59 Prozent fester bei 18.002 Punkten. Auf Wochensicht büßte er 0,88 Prozent ein. MDAX und TecDAX legten am Berichtstag 0,19 beziehungsweise 0,82 Prozent zu. In den drei genannten Indizes gab es 59 Gewinner und 31 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 61 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 1,08 Punkte auf ein 4-Wochen-Tief bei 13,75 Zählern. Stärkste Sektoren waren Konsum (+2,15%) und Finanzdienstleister (+1,69%). Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Versicherungen (-1,38%) und Einzelhandel (-0,57%). Henkel haussierte an der DAX-Spitze um 7,22 Prozent nachdem der Konsumgüterkonzern seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Jahr anhob. Ebenfalls stark gesucht waren Rheinmetall (+4,72%) und Vonovia (+3,12%). Daimler Truck Holding verlor als Schlusslicht nach der Vorlage solider Quartalszahlen 3,78 Prozent. Als Belastungsfaktor wirkten laut Händler vorsichtige Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf.

An der Wall Street sprang der Dow Jones Industrial um 1,18 Prozent auf 38.676 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,99 Prozent nach oben auf 17.891 Zähler. 74 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. Es gab 122 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich 18 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,35 Prozent auf 1,0763 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um neun Basispunkte auf 4,52 Prozent ab. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,06 Prozent auf 78,11 USD. Gold handelte an der Comex wenig verändert bei 2.309 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,56 Prozent fester bei 551,03 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren beim chinesischen CSI 300 (+1,58%) nach dem Feiertag zu beobachten. Die Börsen in Japan und Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,09 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.050) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Sentix-Konjunkturindex. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von BioNTech und Berkshire Hathaway. In London findet heute aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.