Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenauftakt deutlich nach oben. Die Umsätze blieben dabei aufgrund eines Feiertags in Großbritannien auffallend dünn. Für Rückenwind sorgten wieder gestiegene Hoffnungen auf in diesem Jahr anstehende Leitzinssenkungen. Konjunkturseitig gab es deutlich rückläufige Erzeugerpreise in der Eurozone, einen Anstieg im Sentix-Konjunkturindex auf den höchsten Stand seit einem Jahr, einen Sprung im S&P Gobal PMI-Sammelindex von zuvor 47,7 Punkte auf 50,6 Punkte und damit zurück über die 50er-Marke ab der Wachstum signalisiert wird sowie eine Verbesserung der vom Handelsverband HDE gemessenen Verbraucherstimmung auf das höchste Niveau seit Ende 2021. In dieser Gemengelage kletterte der DAX um 0,96 Prozent auf 18.175 Punkte. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 1,01 respektive 0,78 Prozent. In den drei Indizes gab es 74 Gewinner und 26 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 74 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,19 Punkte auf ein 5-Wochen-Tief bei 13,56 Zählern. Alle DAX-Sektoren konnten zulegen. Am stärksten stiegen Technologiewerte (+2,35%) und Versicherungen (+2,20%). Munich Re haussierte an der DAX-Spitze um 2,91 Prozent und eroberte damit die am Vortag verletzte steigende 100-Tage-Linie zurück. Stark im Markt lagen daneben Zalando (+2,65%), Infineon (+2,50%), Deutsche Bank (+2,28%), Heidelberg Materials (+1,93%) und Allianz (+1,89%). Daimler Truck (-0,88%) bildete das Schlusslicht im Leitindex. DHL (-3,47%) und RWE (-2,29%) wurden ex Dividende gehandelt.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 0,46 Prozent auf ein 4-Wochen-Hoch bei 38.852 Punkten an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,13 Prozent auf ein 3-Wochen-Hoch bei 18.094 Zählern nach oben. Beide Indizes überwanden damit ihre vielbeachteten 50-Tage-Linien. 75 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag bei 77 Prozent. Es gab 168 neue 52-Wochen-Hochs und 19 Tiefs. Am Devisenmarkt hielten sich die Ausschläge mit dem Feiertag in London in engen Grenzen. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,05 Prozent fester bei 1,0768 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf 4,49 Prozent. Gold stieg an der Comex um 1,04 Prozent auf 2.333 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 0,58 Prozent auf 78,56 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,19 Prozent fester bei 178,16 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne verzeichneten der koreanische Kospi (+1,99%) und der japanische Nikkei 225 (+1,27%). Beim Hang Seng Index (-0,67%) in Hongkong kam es nach der jüngsten Rally zu Gewinnmitnahmen. Die australische Notenbank RBA ließ wie allgemein erwartet ihren Leitzins Cash Rate unverändert bei 4,35%. Die begleitenden Kommentare stellten sich weniger falkenhaft als befürchtet dar. Der Austral-Dollar reagierte mit Abgaben. Für den australischen Aktienindex ASX 200 ging es um 1,21 Prozent nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,03 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.207) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von DHL Group, Fresenius Medical Care (FMC), Heidelberg Materials, Siemens Healthineers, Zalando, Infineon, UBS, Unicredit, BP, Metro, Ferrari und Walt Disney (nach US-Börsenschluss). Bereits gestern nach Xetra-Schluss senkte Cliq Digital seinen Ausblick für das Gesamtjahr deutlich. Die Aktie sackte nachbörslich um über 30 Prozent ab.