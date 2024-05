Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag ungeachtet schwacher Zahlen zum Auftragseingang in der heimischen Industrie von der sehr freundlichen Seite. Der DAX stieg um 1,40 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 18.430 Punkten und befindet sich damit bereits wieder in Rufweite zu seinem Rekordhoch. Der TecDAX kletterte um 2,05 Prozent. Gegen den Trend musste der MDAX der mittelgroßen Werte ein marginales Minus von 0,02 Prozent hinnehmen. In den drei Indizes gab es 73 Gewinner und 28 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 68 Prozent. Stärkste Sektoren waren Technologie (+11,25%) und Banken (+2,68%). Abschläge verbuchten lediglich die Sektoren Konsum (-0,69%) und Telekommunikation (-0,10%). Infineon (+12,03%) und Zalando (+8,47%) belegten nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen die obersten beiden Ränge im DAX-Tableau. Ebenfalls nach Zahlen im Blick standen DHL (+0,44%) und Siemens Healthineers (-0,88%). Rheinmetall (-3,22%) hielt nachrichtenlos die rote Laterne im Leitindex.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial um 0,08 Prozent auf 38.884 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um hauchdünne 0,01 Prozent auf 18.091 Zähler abwärts. 55 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Abwärtsvolumen überwog mit 51 Prozent. Es gab 210 neue 52-Wochen-Hochs und 16 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,13 Prozent tiefer bei 1,0756 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um drei Basispunkte auf ein Mehrwochentief bei 4,46 Prozent nach. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,39 Prozent auf 2.322 USD. WTI-Öl notierte kaum verändert bei 78,50 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,94 Prozent tiefer bei 176,67 Punkten. Besonders schwach tendierte der Nikkei 225 (-1,58%) in Tokio. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.466) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion im März. Unternehmensseitig gibt es eine Flut an Geschäftszahlen unter anderem von Fresenius SE, Siemens Energy, BMW, Continental, Henkel und Munich Re.