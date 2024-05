Am deutschen Aktienmarkt bot sich zur Wochenmitte nach einem etwas geringer als erwarteten Rückgang der Industrieproduktion im März und einer Flut an Unternehmensbilanzen ein gemischtes Bild. Der DAX schloss 0,37 Prozent fester bei 18.498 Punkten und verbuchte damit in der Schlusskursbetrachtung ein Allzeithoch. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 0,50 Prozent vor. Für den TecDAX ging es derweil nach dem zwischenzeitlichen Test der fallenden 50-Tage-Linie um 0,26 Prozent abwärts. In den drei genannten Indizes gab es 49 Gewinner und 52 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 67 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX verharrte im Bereich eines Mehrwochentiefs bei 13,19 Punkten. Stärkste Sektoren waren Industrie (+1,44%) und Konsum (+1,31%). Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-1,95%) und Automobilwerte (-1,82%). Siemens Energy haussierte an der DAX-Spitze um 12,80 Prozent auf ein 11-Monats-Hoch bei 22,56 EUR. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie damit bereits um 84 Prozent zulegen. Der Energietechnik-Konzern hatte positiv aufgenommene Quartalszahlen vorgelegt und seine Jahresprognose erhöht. Auf den Plätzen zwei und drei im Indextableau rangierten ebenfalls nach Quartalszahlen Munich Re (+3,19%) und Henkel (+2,92%). Schwächste Werte im Leitindex waren Zalando (-5,09%) und Porsche AG (-4,02%). Deutlich abwärts tendierten auch Continental (-3,17%) und BMW (-2,93%) nach der Präsentation ihrer Zahlenwerke.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial um 0,44 Prozent auf 39.056 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sank derweil um 0,04 Prozent auf 18.085 Zähler. An der NYSE gab es 1.262 Gewinner und 1.547 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. 140 neuen 52-Wochen-Hochs standen 32 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,09 Prozent tiefer bei 1,0745 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes kletterte um vier Basispunkte auf 4,50 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,32 Prozent auf 2.317 USD. Der Preis für WTI-Öl legte nach einem stärker als erwarteten Rückgang der Lagerbestände um 1,02 Prozent auf 79,18 USD zu.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,15 Prozent fester bei 176,78 Punkten. Daten zur chinesischen Handelsbilanz fielen besser als erwartet aus. Die Exporte aus der zweitgrößten Volkswirtschaft stiegen im April um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Konsensschätzung: +1,0%). Die Importe zogen um kräftige 8,4 Prozent (Konsensschätzung: +5,4%) an. Für den chinesischen CSI 300 Aktienindex ging es um 1,05 Prozent aufwärts. Der Hang Seng Index in Hongkong verbesserte sich um 1,11 Prozent. Gegen den regionalen Trend schwächelten der australische ASX 200 (-1,12%) und der koreanische Kospi (-1,09%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,08 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.506) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Daneben steht die Bank of England mit ihrer Leitzinsentscheidung im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Telefonica, Nissan Motor, Enel und Pirelli. Bereits gestern nach US-Börsenschluss legte Arm Holdings (nachbörslich: -8,97%) besser als erwartete Quartalszahlen vor, enttäuschte aber mit einem vorsichtigen Ausblick.