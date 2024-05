Die Aktie von Siemens Energy (WKN: ENER6Y) war nach dem Börsengang im Jahr 2020 bis auf ein im Januar 2021 markiertes Allzeithoch bei 34,48 EUR angestiegen. Anschließend drehte der übergeordnete Trend südwärts. Bis auf ein im Oktober 2023 verbuchtes Allzeittief bei 6,40 EUR brach der Wert ein. Hiervon ausgehend übernahmen die Bullen klar das Ruder. Ohne nennenswerte Rücksetzer haussierte der ‚Anteilsschein bis auf ein am Freitag notiertes 11-Monats-Hoch bei 24,54 EUR. Zuvor hatte er am Mittwoch in Reaktion auf Geschäftszahlen die primäre Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch per bullisher Kurslücke und begleitet von sehr hohem Volumen übersprungen. In der kurzen Frist ist nun ein erhöhtes Risiko für eine Konsolidierung oder einen deutlicheren Rücksetzer einzuplanen. Anlass hierfür könnte die erreichte bedeutende Widerstandszone 24,45-25,60 EUR bieten. Die markttechnischen Indikatoren befinden sich zudem im extrem überkauften Terrain. So notiert der RSI-Indikator auf Tagesbasis auf einem Rekordwert von 91. Mit Blick auf das übergeordnet bullishe Bias könnte ein Pullback in Richtung der massiven Supportzone 20,23-21,55 EUR im Fall einer Stabilisierung einen unter Chance-Risiko-Aspekten interessanten antizyklischen Long-Einstieg offerieren. Darunter müsste derweil eine kräftigere Korrekturbewegung in Richtung zunächst 18,50 EUR oder 16,53-17,24 EUR eingeplant werden. Gelänge ein nachhaltiger Ausbruch über die aktuelle Barriere 24,45-25,60 EUR per Tagesschluss, wäre eine unmittelbare Ausdehnung des laufenden Rallyschubes in Richtung 27,65-29,37 EUR vorstellbar.