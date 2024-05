Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenausklang weiter nach oben. Der DAX stieg den sechsten Tag in Folge um 0,46 Prozent auf ein Allzeithoch bei 18.773 Punkten. Auf Wochensicht verzeichnete er ein Plus von 4,28 Prozent. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Zugewinne von 0,13 respektive 0,58 Prozent. In den drei Indizes gab es 59 Gewinner und 41 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 66 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX zog um 0,34 Punkte auf ein 4-Tages-Hoch bei 13,80 Zählern an. Stärkste Sektoren waren Technologie (+2,53%) und Einzelhandel (+1,71%). Am schwächsten tendierten Chemiewerte (-1,64%) und Medienwerte (-0,95%). Im DAX lagen Siemens Energy (+4,21%), Zalando (+3,32%) und Munich Re (+3,13%) in der Anlegergunst vorne. Am unteren Ende des Indextableaus rangierten BASF (-2,08%), Airbus (-1,56%) und Symrise (-1,45%).

An der Wall Street legte der Dow Jones Industrial um 0,32 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 39.513 Punkten zu. Der technologielastige Nasdaq 100 handelte 0,26 Prozent fester bei 18.161 Zählern. Die Marktbreite fiel durch Schwäche auf. An der NYSE gab es 1.292 Gewinner und 1.497 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 59 Prozent. Es gab 216 neue 52-Wochen-Hochs und 24 Tiefs. Am Devisenmarkt gab es wenig Bewegung. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,10 Prozent tiefer bei 1,0771 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um vier Basispunkte auf 4,50 Prozent. Dennoch waren Edelmetalle gesucht. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,48 Prozent auf ein 2-Wochen-Hoch bei 2.375 USD. Silber, Platin und Palladium verbuchten Aufschläge zwischen 0,51 und 1,66 Prozent. WTI-Öl verbilligte sich derweil um 1,26 Prozent auf 78,26 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei nur geringen Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,01 Prozent schwächer bei 177,53 Punkten. Der Hang Seng Index (+0,76%) in Hongkong zeigte weiter relative Stärke. Nikkei 225 (-0,32%) und Kospi (-0,39%) orientierten sich moderat südwärts. Am Wochenende veröffentliche Kreditdaten aus China kamen schwächer als erwartet herein. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,04 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.791) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von K+S, Salzgitter und Hochtief.