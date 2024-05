Nächste Unterstützungen:

18.692-18.705

18.617-18.637

18.542-18.567

Nächste Widerstände:

18.823-18.846

18.926-19.026

19.148/19.157

Der Index befindet sich nun an einem mittelfristig relevanten Ziel- und Widerstandsbereich. Im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends ließ die Schwungkraft zuletzt nach. Die jüngsten Sentimentdaten weisen einen hohen Grad an Anlegereuphorie aus. In dieser Gemengelage besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine mögliche ausgedehnte Verschnaufpause. Saisonal und zyklisch besteht allerdings noch bis zum 7. Juni Rückenwind. Laut Seasonax konnte der DAX in den letzten zehn US-Präsidentschaftswahljahren vom 13. Mai bis zum 7. Juni acht Mal Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 3,43 Prozent (Median: +2,28%). Nächste Unterstützungen befinden sich heute bei 18.692-18.705 Punkten, 18.617-18.637 Punkten und 18.542-18.567 Punkten. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde nun ein erstes preisliches Warnsignal für eine anstehende kurz- bis mittelfristige Schwächephase liefern. Zu einer deutlicheren Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb von 17.876-18.236 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste Barrieren und mögliche Ausdehnungsziele bei 18.823-18.846 Punkten, 18.926-19.026 Punkten und 19.148/19.157 Punkten.