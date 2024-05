Die Aktie des Düngemittel- und Salz-Konzerns K+S (WKN: KSAG88) hatte nach dem Erreichen eines Dekadentiefs bei 4,50 EUR im März 2020 einen dynamischen Aufschwung gezeigt, der sie bis auf ein im April 2022 gesehenes 7-Jahres-Hoch bei 36,45 EUR katapultierte. Seither dominieren die Bären das übergeordnete Kursgeschehen. Der etablierte Abwärtstrend drückte die Notierung bis zum Februar zurück bis knapp oberhalb des 76,4%-Fibonacci-Retracements der vorausgegangenen Hausse. Nach der Ausformung einer Bullish-Engulfing-Tageskerze am 6. Februar oberhalb des bei 12,16 EUR markierten 3-Jahres-Tiefs gelang eine mehrwöchige Bodenbildung. Dem folgenden Kursschub ging knapp unterhalb der fallenden 200-Tage-Linie bei 15,15 EUR die Puste aus. Im Rahmen des seither laufenden Rücksetzers versucht sich der Wert aktuell am Support der überwundenen gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage zu stabilisieren. Zur Komplettierung eines mehrmonatigen Bodens mit der Chance auf eine langfristige Trendwende bedarf es nun der nachhaltigen Überwindung der beiden Widerstandszonen 14,26-14,50 EUR und 14,87-15,15 EUR. Im Erfolgsfall würden potenzielle nächste Ziele und Hürden bei 15,69 EUR, 17,05/17,19 EUR und 17,89-18,75 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Heute findet die Hauptversammlung statt. Die Aktie wird am 15. Mai ex Dividende (voraussichtlich 0,70 EUR) gehandelt. Entsprechend sollte ein Test der Supportbereiche 13,30-13,53 EUR und eventuell 12,99 EUR eingeplant werden. Eine Verletzung der letztgenannten Marke per Tagesschluss würde zunächst für einen neuerlichen Test des Verlaufstiefs bei 12,16 EUR sprechen.