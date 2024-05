Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart ein gemischtes Bild. Die Anleger zeigten vor wichtigen US-Inflationsdaten am Dienstag und Mittwoch Zurückhaltung. Der DAX schloss 0,16 Prozent tiefer bei 18.742 Punkten. Der TecDAX gab um 0,19 Prozent nach. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es derweil um 0,30 Prozent nach oben. In den drei Indizes gab es 53 Gewinner und 44 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 52 Prozent. Stark präsentierten sich die Sektoren Automobile (+1,10%) und Chemie (+0,71%). Die deutlichsten Einbußen auf der Sektorenebene verbuchten Technologiewerte (-1,97%) und Finanzdienstleister (-0,82%). Porsche AG (+3,02%), Continental (+1,94%) und Volkswagen (+1,54%) rangierten im DAX-Tableau oben. Am deutlichsten fiel das Minus bei Deutsche Börse (-2,43%), Infineon (-2,16%) und Zalando (-1,94%) aus. Hochtief konnte im MDAX nach der Vorlage besser als erwarteter Quartalszahlen um 1,37 Prozent zulegen. Im SDAX standen Ceconomy (+6,19%) und adesso (-2,44%) mit Zahlen im Fokus.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial nach zwischenzeitlicher Markierung eines Mehrwochenhochs 0,21 Prozent tiefer bei 39.432 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte hingegen 0,21 Prozent fester bei 18.199 Zählern. An der NYSE gab es 1.460 Gewinner und 1.326 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 66 Prozent. 153 neuen 52-Wochen-Hochs standen 18 Tiefs gegenüber. EUR/USD handelte gegen Ende des New Yorker Handels 0,16 Prozent höher bei 1,0789 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um einen Basispunkt auf 4,49 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,33 Prozent auf 2.343 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 1,20 Prozent auf 79,20 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei nur geringen Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,06 Prozent tiefer bei 178,08 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.739) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Erzeugerpreisdaten sowie auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen. Daneben sind die heimischen endgültigen April-Verbraucherpreisdaten relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Bayer, Hannover Rück, Rheinmetall, Porsche Holding, Vodafone, Sony, Home Depot und Alibaba.