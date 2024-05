Am Dienstag überwogen am deutschen Aktienmarkt die positiven Vorzeichen. Ein stärker als erwarteter Anstieg im ZEW-Index der Konjunkturerwartungen wirkte sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Die höher als erwartete Erzeugerpreisinflation in den USA sorgte am Nachmittag nur für einen kurzen Rücksetzer, der auf Nachfrage traf. Der DAX schloss 0,14 Prozent tiefer bei 18.716 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten derweil deutliche Zugewinne von 1,47 respektive 0,74 Prozent. In den drei Indizes gab es 63 Gewinner und 35 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 66 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,21 Punkte auf 13,99 Zähler. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+6,84%) und Banken (+2,10%). Am schwächsten präsentierten sich Softwareaktien (-0,90%) und Industriewerte (-0,75%). Sartorius zog an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 4,51 Prozent an. Brenntag sackte nach enttäuschenden Quartalszahlen und einem schwachen Ausblick um 8,22 Prozent ab und hielt damit die rote Laterne im Leitindex. Ebenfalls nach Zahlen im Blick standen Porsche Holding (+1,04%), Bayer (-0,55%), Hannover Rück (-3,53%) und Rheinmetall (-2,72%). Im MDAX haussierte Delivery Hero um rund 26 Prozent. Der Essenslieferant hat mit Uber für sein asiatisches Geschäft unter der Marke Foodpanda einen Käufer gefunden.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,32 Prozent auf 39.558 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,68 Prozent auf 18.323 Zähler an. 65 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen betrug 79 Prozent. 157 neuen 52-Wochen-Hochs standen lediglich 14 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,30 Prozent auf 1,0822 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank nach zwischenzeitlicher Markierung eines 2-Wochen-Hochs um fünf Basispunkte auf ein Mehrwochentief bei 4,44 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,81 Prozent auf 2.362 USD. Der Preis für WTI-Öl sank derweil um 1,25 Prozent auf 78,13 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,43 Prozent fester auf einem 2-Jahres-Hoch bei 179,26 Punkten. Besonders deutlich nach oben ging es mit dem Taipei (+1,12%) in Taiwan gestützt von der TSMC-Aktie. Am chinesischen Aktienmarkt waren Immobilienwerte sehr stark gesucht. Sie profitierten von einem Bloomberg-Bericht, wonach die chinesische Regierung über die regionalen Regierungen Stimulierungsmaßnahmen in Erwägung ziehe. Demnach könnten Millionen bislang unverkaufter Wohnungen und Häuser von den lokalen Regierungen gekauft werden. Die chinesische Notenbank PBoC ließ wie überwiegend erwartet den Leitzins 1-Year-MLF unverändert bei 2,5 Prozent. Die Börsen in Südkorea und Hongkong blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,11 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.766) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Daten zu den Verbraucherpreisen und zum Einzelhandelsumsatz um 14.30 Uhr. Mit deutlich erhöhter Volatilität ist hier zu rechnen. Unternehmensseitig gibt es eine Flut an Geschäftszahlen unter anderem von Allianz, Commerzbank, E.ON, Merck KGaA und RWE.