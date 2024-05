Nächste Unterstützungen:

18.678-18.692

18.617/18.635

18.527-18.567

Nächste Widerstände:

18.761

18.800

18.823-18.846

Der Index verfügt heute über nächste Supportbereiche bei 18.678-18.692 Punkten und 18.617/18.635 Punkten. Ein Stundenschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde ein bearishes Kurzfristsignal senden und den Übergang von der aktuellen Konsolidierung in eine deutlichere Abwärtskorrektur wahrscheinlich machen. Als potenzielle nächste Auffangregion fungiert in diesem Fall der Bereich 18.527-18.567 Punkte. Eine unmittelbare Ausdehnung des Abschwungs in Richtung 18.475 Punkte und 18.361-18.427 Punkte würde nicht überraschen. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste Widerstände bei 18.761 Punkten, 18.800 Punkten und 18.823-18.846 Punkten. Darüber würde ein mögliches Ende der laufenden Verschnaufpause indiziert mit potenziellen nächsten Rally-Zielen bei 18.926-19.026 Punkten und 19.148/19.157 Punkten.