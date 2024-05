Die Aktie des Versicherers Talanx (WKN: TLX100) befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Mit Blick auf die 12-Monats-Performance (+48%) gehört sie zu den Titeln mit der höchsten relativen Stärke am deutschen Aktienmarkt. Zuletzt war der Wert nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 74,20 EUR am 3. April in den Korrekturmodus übergegangen. Dabei traf er im Dunstkreis des 61,8%-Fibonacci-Retracements der letzten Aufwärtswelle sowie der steigenden 100-Tage-Linie auf Kaufinteresse. Mit dem gestrigen dynamischen Kursanstieg konnte er sich deutlicher von diesem Supportcluster nach oben absetzen und ein 5-Wochen-Hoch markieren. Zugleich überwand der Anteilsschein seine steigende 50-Tage-Linie sowie das Dividenden-Gap vom 8. Mai. Damit rücken die Abwärtslücke bei 72,30-72,85 EUR sowie das Hoch bei 74,20 EUR als nächste Ziele in den charttechnischen Fokus. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Marke per Tagesschluss würde ein mittelfristig relevantes Anschlusssignal mit potenziellen nächsten Ausdehnungszielen bei 75,98-76,70 EUR und 78,15/78,25 EUR liefern. Mit Blick auf die Unterseite sollten die Bullen nun idealerweise im Fall eines Rücksetzers den Support bei 69,90-70,14 EUR per Tagesschluss verteidigen. Darunter wäre eine zeitliche Ausdehnung der Korrekturphase einzuplanen. Deutlicher eintrüben würde sich das kurz- bis mittelfristige Chartbild nun unterhalb von 67,56-67,89 EUR mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 64,90-66,60 EUR und 63,60/63,70 EUR.