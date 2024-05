Nächste Unterstützungen:

18.635/18.653

18.504-18.567

18.427

Nächste Widerstände:

18.809

18.839/18.847

18.893-18.926

Auf Basis des Tagescharts formte der Index eine bearishe Dark-Cloud-Cover-Kerze an der Barriere der adjustierten oberen Begrenzungslinie des primären Aufwärtstrendkanals. Angesichts der zugleich überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren, negativen Divergenzen in diesen Indikatoren zum Kursverlauf und Euphorie ausweisenden Sentimentdaten, muss ein erhöhtes Risiko für eine ausgeprägtere Schwächephase unterstellt werden. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neue Long-Positionen erscheinen unter Chance-Risiko-Aspekten vorrangig nach Rücksetzern und anschließenden Anzeichen einer Stabilisierung interessant. Eine nächste bedeutende Unterstützung liegt heute bei 18.635/18.653 Punkten. Darunter würde sich das kurzfristige Bild leicht eintrüben mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 18.504-18.567 Punkten und 18.427 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite sieht sich die Preiskurve nächsten Hürden bei 18.809 Punkten, 18.839/18.847 Punkten und 18.893-18.926 Punkten gegenüber. Ein Anstieg über die letztgenannte Zone würde für eine unmittelbare Ausdehnung des intakten Aufwärtstrends in Richtung zunächst 18.976-19.026 Punkte sprechen.