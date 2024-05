Das Währungspaar EUR/USD hatte im Januar 2021 ein zyklisches Mehrjahreshoch bei 1,2349 USD ausgebildet und ging anschließend in einen bis September 2022 andauernden Abverkauf über. Ausgehend vom dort bei 0,9536 USD markierten 20-Jahres-Tief übernahmen die Euro-Bullen das Ruder. Der etablierte Aufwärtstrend beförderte die Notierung bis auf im Juli gesehene 1,1276 USD. Nach einer bis 1,0448 USD hinabführenden Korrektur strebte die Preiskurve ab Oktober wieder nordwärts. Dieser Kursschub bis auf 1,1139 USD wird seit Ende Dezember im Rahmen einer bislang dreiwelligen Bewegungkorrigiert. Der Rücksetzer führte die Notierung bis zum April auf das 76,4%-Fibonacci-Retracement zurück. Seither haben die Euro-Bullen wieder das Sagen. Am Mittwoch vergangener Woche gelang schließlich der Ausbruch über die korrektive Abwärtstrendlinie vom Dezember-Hoch und die 100-Tage-Linie. Damit befindet sich das Währungspaar wieder oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Solange die Supportzone bei aktuell 1,0782-1,0818 USD nicht nachhaltig verletzt wird, bleibt der Aufwärtstrend im kurzfristigen Zeitfenster ungefährdet. Mit Blick auf die Oberseite könnten nach einem Anstieg über die aktuelle Hürde bei 1,0885-1,0900 USD zeitnah die nächsten Ziele und Barrieren bei 1,0942 USD und 1,0981/1,1020 USD angesteuert werden. Eine nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone würde schließlich aufgrund einer dann im charttechnischen Fokus stehenden inversen-Kopf-Schulter-Fortsetzungsformation auch das mittel- bis langfristige Chartbild signifikant aufhellen. Unmittelbar bearish würde es derweil in der kurzen Frist, falls der Support bei 1,0724 USD verletzt würde. In diesem Fall wären Abgaben in Richtung zunächst 1,0596-1,0649 USD und eventuell 1,0448-1,0517 USD einzuplanen.