Der deutsche Aktienmarkt setzte seine Verschnaufpause zum Wochenausklang fort. Der DAX schloss 0,18 Prozent tiefer bei 18.704 Punkten. Auf Wochensicht büßte er 0,37 Prozent ein. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Abgaben von 0,24 respektive 0,37 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 44 Gewinner und 57 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 68 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX fiel um 0,40 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 12,62 Zählern. Stärkste Sektoren waren Banken (+1,63%) und Finanzdienstleister (+0,64%). Die deutlichen Verluste auf Sektorenebene waren bei Einzelhandelswerten (-2,31%) und Versorgern (-1,53%) zu beobachten. Commerzbank belegte ohne Nachrichten mit einem Plus von 1,98 Prozent den Spitzenplatz im DAX, gefolgt von Symrise (+1,84%) und Deutsche Börse (+1,68%). Sehr schwach präsentierten sich Zalando (-3,72%), Sartorius (-3,28%) und Siemens Healthineers (-2,65%). E.ON, Deutsche Bank, Heidelberg Materials und adidas wurden ex Dividende gehandelt. Die Lanxess-Aktie (-4,14%) litt im MDAX unter Abstufungen seitens Jefferies und Exane BNP. Redcare Pharmacy (-9,13%) rutschte nachrichtenlos auf ein Jahrestief.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial (+0,34%) mit 40.004 Punkten erstmals über der Marke von 40.000. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es derweil 0,06 Prozent abwärts auf 18.546 Zähler. An der NYSE gab es 1.495 Gewinner und 1.292 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. 187 neuen 52-Wochen-Hochs standen 25 Tiefs gegenüber. Der Dollar neigte gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen zur Schwäche. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels behauptet bei 1,0870 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um fünf Basispunkte auf 4,43 Prozent an. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,34 Prozent auf 2.417 USD. Der Preis für WTI-Öl zog um 1,05 Prozent auf 80,06 USD an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,46 Prozent fester bei 182,70 Punkten. Gegen den Trend neigte der Taiex (-0,53%) in Taiwan zur Schwäche. Der Kupferpreis in Schanghai zog um 5,25 Prozent an. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,14 von Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.747) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Ryanair. An den Börsen in der Schweiz, Dänemark und Norwegen findet feiertagsbedingt kein Handel statt.