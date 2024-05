Nächste Unterstützungen:

18.613-18.652

18.527-18.567

18.502

Nächste Widerstände:

18.739-18.780

18.809-18.839

18.893-18.926

Der Index verbleibt in einer Konsolidierung auf hohem Niveau unterhalb des am Mittwoch verzeichneten Rekordhochs (18.893). Bullishe Kerzen auf Basis des Tagescharts und Stundencharts bestätigen die Bedeutung des erreichten Supportniveaus. Während die Saisonalität noch Rückenwind auf Sicht der nächsten 2 Wochen liefert, stellen das Anlegersentiment sowie die überkauften und negativ zur Preiskurve divergierenden Oszillatoren Belastungsfaktoren dar. Nächste Widerstände und mögliche Erholungsziele befinden sich heute bei 18.739-18.780 Punkten und 18.809-18.839 Punkten. Darüber wäre ein neuerlicher Test der Region 18.893-18.926 Punkte zu favorisieren. Ein bearishes Kurzfrist-Signal entstünde mit einer Verletzung der nächsten Supportzone bei aktuell 18.613-18.652 Punkten. In diesem Fall wäre ein Übergang in eine deutlichere Korrekturphase einzuplanen mit nächsten potenziellen Unterstützungen bei 18.527-18.567 Punkten, 18.502 Punkten und 18.427 Punkten.