Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) hatte im vergangenen Oktober ein Korrekturtief bei 119,48 EUR ausgebildet. Der anschließende Kursschub beförderte sie bis auf ein am 13. Mai bei 188,88 EUR verbuchtes Allzeithoch. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke vom 15. März erwies sich als nicht nachhaltig und somit als Bullenfalle. Nach einem dynamischen Kursrutsch versucht sich die Notierung nun am wichtigen Supportcluster bestehend unter anderem aus dem letzten Korrekturtief, dem 23,6%-Fibonacci-Retracement, der 100-Tage-Linie und einer langfristigen ehemaligen Eindämmungslinie zu stabilisieren. Das Papier formte dort zwei Unentschiedenheitskerzen in Folge. Ein Tagesschluss unterhalb von 170,42 EUR würde ein bearishes Signal senden und mittelfristige Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 162,06/162,37 EUR und 156,58-159,14 EUR mit sich bringen. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Anteilsschein über nächste Widerstände bei 173,90 EUR, 174,98 EUR, 176,46 EUR und 177,62-179,65 EUR. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Barriere würde für einen nochmaligen zeitnahen Vorstoß in Richtung der mittelfristig kritischen Hürde bei 185,15-188,88 EUR sprechen.