Diese Analyse wurde am 22.05.2024 um 07:16 Uhr erstellt.

Die Aktie des Windanlagenherstellers Nordex (WKN: A0D655) hatte im Rahmen des im April 2021 bei 27,37 EUR gestarteten langfristigen Abwärtstrends oberhalb des im Oktober 2022 bei 7,23 EUR markierten Tiefs einen Boden ausbilden können. Nach einer bis zum März 2023 andauernden scharfen Rally auf ein 11-Monats-Hoch bei 15,63 EUR korrigierte die Notierung bis zum Januar auf 8,62 EUR. Die oberhalb dieses Tiefs geformte inverse Kopf-Schulter-Formation läutete den laufenden mittelfristigen Aufwärtstrend ein, der das Papier bis zum 14. Mai geringfügig über das 2023er-Hoch beförderte. Der Ausbruch erwies sich indes nicht als nachhaltig. Ausgehend vom 2-Jahres-Hoch bei 15,77 EUR korrigiert der Wert nun den jüngsten Rallyschub. Die im gestrigen Handel geformte bullishe Doji-Kerze am 23,6%-Fibonacci-Retracement stellt einen Stabilisierungsversuch dar. Ein Tagesschluss über 14,37 EUR würde eine erste Bestätigung für einen möglichen neuen Angriff der Bullen auf die Widerstände bei 14,93/15,12 EUR und 15,63/15,77 EUR liefern. Oberhalb der letztgenannten Zone würde sich das langfristige Chartbild weiter signifikant aufhellen mit potenziellen nächsten Mittelfrist-Zielen bei 17,00-17,53 EUR, 18,57/18,73 EUR und 19,68/19,87 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 14,08/14,09 EUR würde derweil für eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 13,68-13,89 EUR sprechen. Kann sich der Anteilsschein nicht spätestens dort stabilisieren, droht ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung der 50-Tage-Linie bei aktuell 12,83 EUR mit Zwischenetappen bei 13,39-13,49 EUR und 13,04/13,11 EUR.