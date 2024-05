Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag nach einem nachrichtenarmen Handel die negativen Vorzeichen. Der DAX verlor nach zwischenzeitlich deutlicheren Abgaben 0,23 Prozent auf 18.727 Punkte. MDAX und TecDAX büßten 1,13 beziehungsweise 0,69 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 30 Gewinner und 71 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 73 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,19 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 12,59 Zählern nach. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Softwareaktien (+0,32%) und Versicherungswerte (+0,20%) die Nase vorne. Kräftige Verluste zeigten die Sektoren Technologie (-2,90%) und Einzelhandel (-2,34%). Im MDAX stach die Aktie von Redcare Pharmacy mit einem Kursrutsch um 10,99 Prozent auf ein 8-Monats-Tief heraus. Hier belastete, dass die Analysten der UBS ein Votum zum Verkauf mit einem Kursziel von 83 EUR veröffentlichten.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 0,17 Prozent auf 39.873 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,21 Prozent nach oben auf ein Allzeithoch bei 18.714 Zählern. An der NYSE gab es 1.331 Gewinner und 1.464 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. Es gab 184 neue 52-Wochen-Hochs und 33 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen moderat auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels kaum verändert bei 1,0854 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf 4,42 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,57 Prozent auf 2.425 USD. WTI-Öl gab um 1,35 Prozent auf 78,23 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei ganz überwiegend nur geringen Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,02 Prozent fester bei 181,19 Punkten. Der japanische Nikkei 225 (-0,66%) fiel nach einem überraschend hohen Handelsbilanzdefizit durch Schwäche auf. Nippons Exporte waren im April mit 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr geringer als erwartet (Konsensschätzung: +11,1%) gestiegen. Die Börsen in Singapur blieben feiertagsbedingt geschlossen. Die neuseeländische Notenbank RBNZ überraschte mit falkenhaften Kommentaren, was den Kiwi-Dollar beflügelte. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.706) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum Verkauf bestehender Häuser in den USA sowie auf das Protokoll der letzten Fed-Sitzung. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Evotec und Hornbach Holding. Nach der Schlussglocke an der Wall Street steht mit den Quartalszahlen des KI-Schwergewichts NVIDIA ein wichtiges Eventrisiko auf der Agenda.