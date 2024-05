Die Aktie von SMA Solar Technology (WKN: A0DJ6J) hatte im Februar 2022 ein zyklisches Tief bei 25,10 EUR markiert. Der dort gestartete Aufwärtstrend beförderte sie bis auf ein im Juli 2023 verbuchtes Allzeithoch bei 112,70 EUR. Das darunter geformte mehrmonatige Top wurde im August mit dem Rutsch unter die Marke von 82,00 EUR bestätigt. Mit dem am 8. Mai dieses Jahres gesehenen Verlaufstief bei 42,20 EUR erreichte der Wert eine relevante Supportzone und tendiert seither im kurzfristigen Zeitfenster nordwärts. Einer ersten Aufwärtswelle bis auf 50,85 EUR folgte ein mehrtägiger Rücksetzer, der mit einer Bullish-Engulfing-Tageskerze am Mittwoch beendet wurde. Mit dem gestrigen Kursanstieg über die mehrwöchige Abwärtstrendlinie vom März-Hoch sowie über die 50-Tage-Linie auf ein 3-Wochen-Hoch hellt sich das technische Bild weiter auf. Ein Tagesschluss über der nächsten Barriere bei 52,39/52,55 EUR würde einen mittelfristig relevanten Boden komplettieren und die Signifikanz des gestrigen Ausbruches bestätigen. Im Fokus als potenzielle nächste Zielregion steht aktuell die Zone 55,69/56,82 EUR, wo sich unter anderem die fallende 200-Tage-Linie befindet. Deren nachhaltige Überwindung würde schließlich die für eine langfristige Bodenbildung kritische Widerstandszone 58,84-62,95 EUR in den Blick rücken. Nächster Support befindet sich bei 48,20-49,69 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der Marke von 47,04 EUR würde das bullishe Szenario negieren. In diesem Fall wäre ein Wiedersehen mit dem Verlaufstief einzuplanen.