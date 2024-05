Der deutsche Aktienmarkt bot am Donnerstag nach einem impulslosen Handel ein gemischtes Bild. Stützend für die Anlegerstimmung wirkten starke Quartalszahlen von NVIDIA, während überraschend starke US-Konjunkturdaten die Hoffnung auf Leitzinssenkungen seitens der Fed deutlich dämpften. Derweil bestätigten kräftig steigende Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone eine beginnende Konjunkturerholung. Der DAX schloss 0,06 Prozent fester bei 18.691 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte kletterte um 0,18 Prozent. Für den TecDAX ging es derweil um 0,07 Prozent nach unten. Die Marktbreite gestaltete sich schwach. In den drei genannten Indizes gab es 39 Gewinner und 59 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 65 Prozent. Stärkste Sektoren waren Medien (+1,31%) und Industrie (+1,28%). Am schwächsten präsentierten sich Telekommunikationswerte (-1,50%) und Versicherungen (-1,08%). Nachrichtlich erfreute CTS Eventim mit soliden Quartalszahlen. Das Papier des Eventvermarkters sprang im MDAX um 4,83 Prozent nach oben. Gerresheimer haussierte um 12,66 Prozent, nachdem der Verpackungshersteller eine Übernahme verkündete.

An der Wall Street sackte der Dow Jones Industrial um kräftige 1,53 Prozent auf ein 10-Tages-Tief bei 39.065 Punkten ab. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Allzeithochs 0,44 Prozent auf 18.623 Zähler ein. 83 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 85 Prozent. 82 neuen 52-Wochen-Hochs standen 71 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,11 Prozent auf 1,0811 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um fünf Basispunkte auf 4,48 Prozent und überquerte damit wieder ihre steigende 50-Tage-Linie. Der Preis für Gold rutschte an der Comex um 2,46 Prozent auf ein 2-Wochen-Tief bei 2.334 USD ab. WTI-Öl verbilligte sich um 0,94 Prozent auf 76,84 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,75 Prozent tiefer bei 179,44 Punkten. Besonders deutliche Verluste wiesen der Hang Seng Index (-1,23%) in Hongkong, der koreanische Kospi (-1,10%) sowie der Nikkei 225 (-1,01%) in Tokio auf. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,14 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.548) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen BIP-Daten zum ersten Quartal sowie auf die US-Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter und zur Verbraucherstimmung. Unternehmensseitig finden Hauptversammlungen bei Lanxess und Software AG statt.