Nächste Unterstützungen:

18.628-18.642

18.527-18.567

18.493/18.502

Nächste Widerstände:

18.719-18.767

18.792-18.809

18.893-18.926

Das kurzfristige technische Bias bleibt noch neutral im Rahmen des übergeordneten Haussetrends. Die vorbörsliche Indikation lässt zur heutigen Eröffnung einen Rutsch unter die kritische Supportzone bei 18.628-18.642 Punkten erwarten. Erweist sich die Verletzung als nachhaltig, würde aus der mehrtägigen Konsolidierung eine deutlichere Abwärtskorrektur. Bereits eingetrübte Marktbreiteindikatoren sowie die Situation in den Sentimentindikatoren würden eine solche ABC-Korrektur mit dann laufender C-Welle stützen. Als potenzielle nächste Auffangbereiche fungieren weiterhin die Zonen 18.527-18.567 Punkte, 18.493/18.502 Punkte und 18.404-18.454 Punkte. Eine signifikante Verletzung der weiteren Auffangregion bei 18.315-18.338 Punkten würde die technische Ausgangslage aus preislicher Sicht weiter eintrüben. Nächste Widerstände liegen bei 18.719-18.767 Punkten, 18.792-18.809 Punkten und 18.893-18.926 Punkten. Darüber würde der Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigt, was die psychologisch relevante Marke von 19.000 Punkten sowie das nächste potenzielle Ausdehnungsziel bei 19.148 Punkten ins Spiel bringen würde.