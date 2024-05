Die Aktie von Fresenius Medical Care (WKN: 578580) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2018 bei 93,82 EUR markierten Rekordhoch in einem ultralangfristigen Abwärtstrend. Ende Oktober 2022 verbuchte sie in unmittelbarer Rufweite zu einer bedeutenden Unterstützung (zyklisches Tief aus dem Jahr 2009 bei 25,51 EUR) ein 13-Jahres-Tief bei 25,95 EUR. Es folgten eine Rally bis auf 49,62 EUR und ein Rücksetzer an das 78,6%-Fibonacci-Retracement dieser Rally. Dort startete im vergangenen Oktober ein mittelfristiger Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Aktuell versucht sich der Wert oberhalb der unlängst überwundenen 200-Tage-Linie zu stabilisieren und formte am Freitag begleitet von hohem Volumen eine Bullish-Engulfing-Tageskerze knapp über dieser gleitenden Durchschnittslinie. Solange der Support bei 37,69/38,02 EUR nicht per Tagesschluss verletzt wird, besteht eine gute Chance auf eine zeitnahe Fortsetzung des Aufwärtstrends. Bestätigungen für das bullishe Szenario wären in Tagesschlusskursen oberhalb der nächsten Widerstandsthemen bei 39,61 EUR, 41,29 EUR und 41,97/42,12 EUR zu sehen. Als potenzielle nächste bedeutsame Zielzone fungiert der mittelfristig kritische Widerstandsbereich bei derzeit 43,38-45,35 EUR. Dessen nachhaltige Überwindung würde schließlich auch das längerfristige Chartbild aufhellen mit potenziellen Kurschancen in Richtung zunächst 48-54 EUR. Zu einer deutlichen Eintrübung der Ausgangslage käme es derweil mit Tagesschlusskursen unterhalb der Supportbereiche 36,27/36,57 EUR, 35,03/35,34 EUR und 33,88 EUR. In diesem Fall wäre eine weitere Abwärtswelle in Richtung 30,16-31,06 EUR einzuplanen.