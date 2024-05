Am deutschen Aktienmarkt bot sich zum Wochenschluss ein gemischtes Bild. Dämpfend auf die Anlegerstimmung wirkten wieder in den Vordergrund rückende Zinssorgen nach zu starken Einkaufsmanagerindizes aus den USA. Der DAX schloss 0,01 Prozent fester bei 18.693 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,26 respektive 0,37 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es jeweils 49 Gewinner und Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,01 Punkte auf 12,32 Zähler nach. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+0,94%) und Versicherungen (+0,74%) die Nase vorne. Schwach tendierten vor allem die Sektoren Medien (-1,33%) und Finanzdienstleister (-0,75%). Nachrichtenlos belegte die Aktie von Siemens Energy mit einem Plus von 4,15 Prozent den Spitzenplatz im DAX. Ebenfalls ohne Nachrichten hielt Sartorius mit einem Minus von 3,51 Prozent die rote Laterne.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial behauptet bei 39.070 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,99 Prozent auf 18.808 Zähler. 71 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Kursgewinne. Das Aufwärtsvolumen betrug 71 Prozent. Es gab 99 neue 52-Wochen-Hochs und 41 Tiefs. Der Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,29 Prozent auf 1,0846 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries notierte einen Basispunkt tiefer bei 4,47 Prozent. Gold handelte an der Comex wenig verändert bei 2.335 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 1,11 Prozent auf 77,72 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,52 Prozent fester bei 180,32 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne auf ein Rekordhoch verbuchte der taiwanesische Taipei (+1,26%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,10 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.690) ein nahezu unveränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für den Mai. Die Konsensschätzung für den wichtigsten deutschen Frühindikator lautet auf einen Anstieg von zuvor 89,4 auf 90,5 Punkte. Die Börsen in Großbritannien und den USA bleiben feiertagsbedingt geschlossen. Entsprechend ist hierzulande mit dünnen Umsätzen zu rechnen.