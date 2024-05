Nächste Unterstützungen:

18.667

18.641

18.593

Nächste Widerstände:

18.705-18.767

18.792-18.809

18.893-18.926

Auf Basis des Tagescharts entstand eine bullishe Kerze (Doji) auf einem relevanten Supportbereich. Damit könnte ausgehend vom am 15. Mai markierten Rekordhoch bereits eine abgeschlossene ABC-Korrektur im kurzfristigen Zeitfenster vorliegen. Zur Bestätigung für ein Ende des korrektiven Abwärtstrends bedarf es jedoch noch der nachhaltigen Überwindung der aktuellen Widerstandszone bei 18.719-18.767 Punkten. Darüber befinden sich relevante nächste Barrieren bei 18.792-18.809 Punkten und 18.893-18.926 Punkten. Darüber würde schließlich der Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigt, was die psychologisch relevante Marke von 19.000 Punkten sowie das nächste potenzielle Ausdehnungsziel bei 19.148 Punkten ins Spiel bringen würde. Mit Blick auf die Unterseite lassen sich nächste Auffangbereiche bei 18.667 Punkten, 18.641 Punkten und 18.593 Punkten ausmachen. Darunter würde der am Freitag gestartete Erholungstrend gebrochen, was den Bären im ganz kurzfristigen Zeitfenster wieder den technischen Vorteil verschaffen würde mit möglichen nächsten Zielen bei 18.567 Punkten und 18.489-18.527 Punkten.