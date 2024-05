Die BMW-Aktie (WKN: 519000) hatte im vergangenen Oktober ein Korrekturtief bei 86,80 EUR verbucht. Der nachfolgende mittelfristige Kursschub beförderte sie bis auf ein im April markiertes Mehrjahreshoch bei 115,35 EUR. Der damit verbundene geringfügige Anstieg über das Hoch vom Juni 2023 (113,46 EUR) erwies sich als nicht nachhaltig und somit als Bullenfalle. Seither dominieren die Bären das Kursgeschehen. Sie drückten die Notierung im Rahmen eines schwungvollen Abwärtstrends unter alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien bis auf ein Jahrestief bei 91,96 EUR. Am dort befindlichen Supportbereich (78,6%-Fibonacci-Retracement/Tief vom Januar) zeigt der Anteilsschein aktuell einen Stabilisierungsansatz. Mit Blick auf die extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren könnte sich hieraus eine deutlichere technische Erholungsbewegung entwickeln. Hierzu bedarf es der Überwindung der aktuellen Barriere bei 94,00/94,04 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würde die Zone 97,48-100,90 EUR als potenzielles Erholungsziel in den charttechnischen Fokus rücken. Zu einer Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes bedarf es der nachhaltigen Herausnahme der darüber befindlichen Widerstandszone 102,35-105,16 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb von 91,96 EUR würde derweil das Erholungsszenario negieren und für eine unmittelbare Ausdehnung des dominanten Abwärtstrends in Richtung zunächst 89,44-90,43 EUR sprechen. Darunter wäre schließlich ein Wiedersehen mit dem Oktober-Tief (86,80 EUR) zu favorisieren.