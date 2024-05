Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenstart die positiven Vorzeichen. Aufgrund eines Feiertages sowohl in den USA als auch in Großbritannien blieben Impulse aus Übersee aus und die Umsätze waren dünn. Ein überraschend im Mai auf 89,3 Punkten stagnierender Ifo-Geschäftsklimaindex wirkte sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Experten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 90,5 Zähler gerechnet, was das vierte Plus in Folge bedeutet hätte. Der DAX schloss 0,44 Prozent fester bei 18.775 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,58 und 0,07 Punkte. In den drei genannten Indizes gab es 66 Gewinner und 33 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,26 Punkte auf 12,58 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren vor allem Versorger (+1,58%), Chemiewerte (+1,02%) und Automobilwerte (+0,88%) gesucht, während Banken (-0,24%) und Technologiewerte (-0,08%) zur moderaten Schwäche neigten. An der DAX-Spitze verbesserte sich Porsche Holding nachrichtenlos um 2,78 Prozent und überwand damit schwungvoll die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage. Dahinter folgten RWE (+2,55%), Bayer (+2,32%), Continental (+1,84%), Zalando (+1,82%) und Volkswagen (+1,65%). Deutsche Börse verlor als Schlusslicht im Leitindex 0,81 Prozent. Schwach im Markt lagen auch adidas (-0,54%) und Commerzbank (-0,48%).

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,18 Prozent höher bei 181,47 Punkten. Für den chinesischen CSI 300 (-0,37%) ging es trotz stützender Maßnahmen im angeschlagenen Immobiliensektor in Schanghai moderat abwärts. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,16 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.785) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index des Verbrauchervertrauens in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Adler Group. Hauptversammlungen finden statt bei Fraport, SMA Solar Technology und TAG Immobilien.